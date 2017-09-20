Пользователям онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo.com Промсвязьбанк предложил специальные тарифы на банковское обслуживание. А именно получение номера счета за 1 минуту и возможность бесплатно зарегистрировать свой бизнес без посещения налоговой.

В пресс-релизе кредитной организации подчеркивается, что такая возможность появилась за счет начала работы YouDo.com с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Таким образом создавать и выполнять задания на сайте теперь могут не только частные лица, но и компании, а также индивидуальные предприниматели.

За время работы нового направления в режиме пилота к YouDo.com обратилось свыше 150 компаний, которые заявили о готовности принять участие в тестировании B2B-направления.

Открытие нового направления поможет компаниям, имеющим большие сети региональных представительств, найти надежных подрядчиков. На данный момент большое число запросов от бизнес-заказчиков относится к бытовому ремонту, логистике, обслуживанию инженерных систем и офисной технике.

«В Промсвязьбанке есть все необходимые продукты и сервисы для комфортного развития бизнеса. Совместным проектом с YouDo.com мы хотим показать предпринимателям, что начать свой бизнес – это не так сложно и накладно, как принято думать. Также мы хотим предложить действующему бизнесу выгодные условия обслуживания у нас в банке», — отметил директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иван Паткин.

Добавим, что на сегодняшний день сервис YouDo.com работает только в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях.

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