У онлайн-площадки по оформлению товаров в рассрочку от Банка Хоум Кредит появилось мобильное приложение для iOS. Оно доступно для скачивания в AppStore по ссылке.

Как сообщается в пресс-релизе кредитной организации, приложение повторяет функционал онлайн-площадки. С помощью системы поиска и фильтров клиент находит интересный ему товар и оформляет его в рассрочку от Банка Хоум Кредит прямо в приложении. Сейчас там представлены более 10 тысяч товаров партнеров в категориях «бытовая и компьютерная техника», «телефоны» и «электроника».

Аналогичное приложение для операционной системы Android заработает в ближайшие несколько недель.

«Больше половины пользователей онлайн-площадки с товарами в рассрочку заходят к нам с планшетов и смартфонов. Для таких клиентов мы выпустили мобильное приложение. Оно простое, удобное, быстрое и сохраняет все возможности декстопной версии площадки — только в «карманной» версии», — отметил директор по цифровому бизнесу Банка Хоум Кредит Михаил Балабанов.

(Всего прочитано 8 раз, из них 8 посещений сегодня)