Платежная система «Золотая Корона» расширила линейку онлайн-сервисов услугой оплаты кредитов российских банков, а также займы крупнейших микрофинансовых организаций. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Новый сервис доступен на сайте koronapay.com, а также в мобильном приложении «Погашение кредитов» для устройств с операционными системами iOS и Android.

Сегодня в портфелях банков РФ находится более 70 млн розничных кредитов, а число россиян, вовлеченных в кредитные отношения, составляет около 80% экономически активного населения страны.

Онлайн-сервис «Золотая Корона – Погашение кредитов» позволяет оплачивать как собственные кредиты, так и кредиты третьих лиц, используя банковские карты «Мир», Visa, Mastercard или Maestro, выпущенные российскими банками.

Все, что потребуется пользователю сервиса для оплаты – это выбрать из списка кредитную организацию, указать номер счета, ФИО получателя и паспортные данные плательщика, а также ввести данные банковской карты, с которой осуществляется транзакция. Платеж зачисляется на следующий рабочий день, его статус можно отследить на сайте koronapay.com или в мобильном приложении. Также мобильное приложение позволит не пропустить дату платежа – для этого существует опция настройки календаря оповещений. Комиссия составит 1% от суммы, но не менее 50 рублей.

Напомним также, что «Золотая Корона – Погашение кредитов» работает также в режиме офлайн и позволяет клиентам любого банка России и крупнейших МФО погасить кредит, заем или ссуду, пополнить вклад или внести средства на счет, а также пополнить карты международных платежных систем Visa и Mastercard. Сервис доступен в широкой инфраструктуре пунктов обслуживания: в отделениях ФГУП «Почта России», розничной сети салонов «Евросеть», «МТС», «Максимус», «Фрисби», офисах «Билайн» и Агент.ру, а также кассах банков-партнеров.

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