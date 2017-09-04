Компания Visa объявила о реализации платежного функционала в умных часах Garmin vivoactive 3. Теперь с помощью этого устройства люди, ведущие активный образ жизни, смогут оплачивать покупки одним движением руки, избегая необходимости носить собой карты или наличные во время тренировок.

Согласно исследованию Visa, 57% из тех, кто берет с собой на тренировку какие-либо средства оплаты, хранят их в неудобных местах – в носках и даже нижнем белье. При этом 60 % опрошенных хотели бы иметь носимое устройство, позволяющее оплачивать покупки во время тренировки. Почти половина (49%) респондентов оказывались в ситуации, когда они хотели что-то купить до или после тренировки, но не смогли это сделать, потому что у них не было с собой средств оплаты.

«Возможность оплаты одним движением руки востребована потребителями, благодаря Visa и Garmin это будет не только удобно, но и безопасно, — отметил исполнительный вице-президент Visa по инновациям и стратегическим партнерствам Джим МакКарти. — Такие партнеры, как Fit Pay, Inc., помогают нам активнее развивать интернет-вещей, предлагать потребителям платежный функционал на устройствах типа Garmin и быстрее выходить с этими решениями на рынок».

Garmin vivoactive 3 — первое носимое устройство от Garmin со встроенным сервисом Garmin Pay, поддерживающее технологию NFC. Оно создано в рамках программы Visa Ready for Tokenization в сотрудничестве с провайдером токен-услуг Fit Pay, Inc.

Программа Visa Ready for Tokenization предоставляет партнерам доступ к обширной сети технологий и сервисов Visa — включая сервис токенизации Visa (Visa Token Service) — для ускорения и упрощения интеграции платежного функционала в подключенные и мобильные устройства.

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