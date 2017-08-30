Бесконтактная технология оплаты от MasterCard появилась в первой модели умных часов Fitbit Ionic. Таким образом любители активного и здорового образа жизни смогут привязать свои банковские карты к умным часам от Fitbit и совершать покупки в одно касание в более чем 6,6 млн торговых площадок по всему миру.

Как отмечается в пресс-релизе MasterCard, предварительный заказ таких часов уже доступен на сайте Fitbit.com. В продажу устройство поступит в октябре. Платежный функционал сначала смогут подключить держатели карт ряда банков-партнеров в США, а в будущем это решение будет доступно и на других рынках.

Сервис токенизации Mastercard позволяет свободно осуществлять покупки с помощью любого устройства, в том числе носимого, обеспечивая высокий уровень безопасности оплаты. Уникальный одноразовый шифр (токен) заменяет указанный на лицевой или оборотной стороне карты 16-значный номер. Поэтому токен не может быть использован для выполнения оплаты с другого устройства.

«Мы стремимся предлагать своим клиентам именно те функции, которые добавляют нужные возможности и таким образом помогают фокусироваться на достижении результатов в здоровом образе жизни и фитнесе. Fitbit Pay позволяет осуществлять оплату с помощью Fitbit Ionic прямо во время тренировки, одним движением руки, благодаря чему ваша жизнь становится еще проще, так как можно оставлять смартфон и кошелек дома», — отметил вице-президент по вопросам управления продуктами в Fitbit Джон Оукс.

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