Пользователи Яндекс.Денег теперь могут получать скидки и бонусы, отобранные с учетом их интересов. Для этого применяется Крипта — технология Яндекса, которая работает на основе машинного обучения и умеет выделять группы пользователей по их поведению в интернете.

Персональные скидки можно использовать при оплате заказа любым доступным методом — из электронного кошелька, с банковской карты или наличными. Если скидка не нужна прямо сейчас и срок ее действия не истек, ее можно сохранить и активировать позже. Все предложения хранятся в разделе «Скидки и бонусы» кошелька Яндекс.Денег. Помимо персональных скидок, в раздел попадают предложения для всех пользователей и бонусы дня, которые действуют сутки.

«Персональные скидки в кошельке — только часть большой бонусной программы, которую Яндекс.Деньги предложат пользователям в ближайший год. Первый шаг — в онлайне, затем с помощью бонусов, хранящихся в электронном кошельке, сделаем выгоднее и покупки в офлайн-магазинах. Пользу от бонусов увидят не только покупатели и магазины, но и вендоры. Мы хотим сформировать среду, в которой производители и продавцы смогут привлекать клиента, а покупатель получит максимальную выгоду как в ритейл-сети, так в интернет-магазине», — комментирует директор департамента рекламных сервисов Яндекс.Денег Кирилл Мозголин.

Скидки и бонусы Яндекс.Деньги предоставляют совместно с партнерами — компаниями Flocktory и Get4Click. Сейчас скидки доступны в десктопной и мобильной версиях сайта Яндекс.Денег, а также в приложениях для Windows 10 и Windows 10 Mobile. В будущем они появятся и в приложениях для других мобильных платформ.

По данным агентства Nielsen, россияне активно пользуются электронными купонами. Так, 33% пользователей целенаправленно ищут скидки в магазинах, 62% обращают внимание на предлагаемые скидки, 52% — меняют магазины в зависимости от наличия промоакций.

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