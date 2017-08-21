Отныне клиенты украинской сети заправочных комплексов «ОККО» могут оплачивать топливо прямо у колонки со своего смартфона с помощью нового сервиса OKKO Pay.

Сеть АЗК «OKKO» совместно с компанией Mastercard представили в обновленной версии мобильного приложения Fishka новое платежное решение с интегрированной платформой цифровых кошельков Masterpass. До 31 августа все, кто оплатил топливо с помощью ОККО Pay, получат скидку в размере 3 гривен на каждый литр.

Пока воспользоваться новым сервисом уже можно на автозаправочных комплексах «ОККО» Киева и Львова. Осенью услуга станет доступна по всей территории Украины.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо заранее скачать и залогиниться в мобильном приложении Fishka. Приложение автоматически авторизует пользователя, если он уже зарегистрирован в цифровом кошельке Masterpass. Зарегистрироваться в кошельке можно и непосредственно в приложении, введя один раз данные о банковской карте.

Весь процесс займет не более нескольких минут: необходимо вставить пистолет в бензобак и зайти в раздел ОККО Pay в приложении Fishka. Далее потребуется навести сканер программы на QR-код, размещенный на колонке, и отсканировать его. После этого — ввести необходимое количество литров или сумму, на которую нужно заправиться и нажать кнопку «Оплатить». Налив топлива начнется автоматически.

Добавим, что проект OKKO Pay реализован при технической поддержке TAS Link и MobiPay. Эквайером платежей выступил ТАСКОМБАНК.

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