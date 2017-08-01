Группа компаний Assist разработала функционал, позволяющий платежным системам, банкам и онлайн-компаниям взаимодействовать друг с другом для реализации своих маркетинговых программ с партнерским участием.

Интернет-покупатели получат товары и услуги на выгодных условиях, а мерчанты, платежные системы и кредитные организации привлекут новую аудиторию и увеличат ее лояльность.

В качестве посредника платежный шлюз Assist предоставит платформу для реализации различных сценариев маркетинговых акций (скидки, розыгрыши призов, бонусные программы и т.п.) для покупателей интернет-магазинов.

Платформа была протестирована в Беларуси платежной системой Visa и несколькими крупными белорусскими онлайн-компаниями, которые с марта по июнь 2017 года проводили акцию с розыгрышем ценных призов. Для участия в розыгрыше покупателям необходимо было оплатить несколько покупок на сайтах магазинов-участников проекта.

В розыгрыше приняли участие около 20 тыс. держателей карт Visa, совершивших покупок на 4,38 млн. белорусских рублей – это почти каждый второй покупатель, оплачивающий покупку картой Visa в магазинах-партнерах акции. Было разыграно 1060 ценных призов, а также главный приз – автомобиль Audi A4.

В результате мероприятия средний чек покупок участников акции вырос на 20%, средняя выручка на одного пользователя (ARPU) увеличилась на 14%, прирост новых покупателей у магазинов-партнеров акции составил 29%.

«Идеи совместных маркетинговых мероприятий часто сталкиваются с трудностями в технической реализации, т.к. требуют различных программных доработок у каждого из партнеров. – комментирует директор Assist Belarus Вячеслав Сенин. – В Assist уже разработан и протестирован функционал, позволяющий инициаторам активности подключать партнеров для проведения мероприятий, при этом не требуя от них доработок платежной инфраструктуры на своей стороне. Это дает онлайн-компаниям возможность легче проводить масштабные кросс-маркетинговые акции, направленные на рост выручки и лояльности покупателей».

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