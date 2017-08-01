Банк УРАЛСИБ запустил онлайн-платформу для оплаты более чем 14 тыс. услуг по всей России с помощью карт платежных систем МИР, Visa и MasterCard, выпущенных любым российским банком. Произвести оплату таким образом можно практически моментально и без регистрации.

Как отмечается в пресс-релизе кредитной организации, на oplata.uralsib.ru представлен широкий перечень поставщиков услуг: мобильная и городская связь, интернет, ЖКУ, штрафы ГИБДД, налоги и сборы и т.п. Одним из преимуществ нового сервиса является отсутствие комиссии за проведение наиболее востребованных платежей (мобильная связь, Мосэнерго и ЖКУ Москвы), а также низкая комиссия по большинству других операций.

Для совершения платежа необходимо зайти на страницу онлайн-сервиса и выбрать услугу из представленного списка.

Платежный сервис был запущен в рамках формирования Банком УРАЛСИБ собственного маркетплейса – онлайн-магазина, в котором в режиме «одного окна» доступен широкий спектр банковских и небанковских сервисов для розничных и корпоративных клиентов.

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