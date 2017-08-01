У пользователей онлайн-сервиса «Платежный кабинет Системы «Город» появилась возможность оплачивать различные услуги с помощью национальной платежной карты «Мир». До сих пор клиенты «Города» могли проводить платежи только картами Visa, Mastercard и Maestro.

«Сегодня пластиковая карта «Мир» получила широкое распространение на всей территории России: на текущий момент эмитировано свыше 10,6 млн экземпляров, данный платежный инструмент становится действительно массовым, в том числе благодаря переводу на национальные карты всех денежных выплат из бюджета и государственных внебюджетных фондов. Система «Город» рада предоставить новые возможности пользователям Платежного кабинета и способствовать дальнейшему развитию инфраструктуры обслуживания национального платежного продукта», – отметил исполнительный директор Федеральной Системы «Город» Михаил Поломошнов.

В Платежном кабинете Системы «Город» доступны онлайн оплата всех наиболее востребованных услуг и осуществление наиболее популярных платежей: ЖКХ, связь, интернет, ТВ, госуслуги, образовательные услуги, страховые платежи, пополнение электронных кошельков, заказы сетевых компаний, ставки на спорт, онлайн-игры и многое другое.

Количество услуг и платежей в сервисе ежедневно увеличивается и на сегодняшний день составляет более 3,7 тыс.

Безопасность платежей по картам Visa, Mastercard, Maestro и «Мир» обеспечивает банк-эквайер онлайн-сервиса Системы «Город» – Газпромбанк.

(Всего прочитано 1 раз, из них 1 посещений сегодня)