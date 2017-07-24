Платежная система «Центральная касса» объявила о выпуске обновленного мобильного приложения для Android. Изменения опирались на анализ поведения пользователей, отмечается в пресс-релизе компании. Изучались действия людей при оплате, поиске поставщиков услуг, настройке автоплатежа, проводились глубинные интервью с потребителями и закрытые тестирования приложения на разных этапах разработки.

На сегодняшний день с помощью приложения «Центральная касса» можно оплатить услуги ЖКХ, интернет-провайдеров, операторов сотовой связи, штрафы, госпошлины, совершить переводы с карту на карту и др. Всего более 6 000 поставщиков по всей России. Число пользователей Android-приложения приблизилось к 500 тыс. человек, а количество его установок превысило отметку в 150 тыс.

«В прошлом году мы выпустили новое приложение для iOS. Версию для Android нужно было «подтянуть» до уровня других продуктов компании. Дизайн устарел и уже не соответствовал новым трендам. Кроме того, мы были ограничены в насыщении приложения новым функционалом. Нам было важно, чтобы интерфейс отвечал потребностям клиента, поэтому, перед обновлением, мы провели глубокий анализ поведения пользователей», — комментирует руководитель платежной системы «Центральная касса» Андрей Рычков.

Ключевая задача, которую ставили перед собой в компании — сокращение времени совершения платежа. Для этого работа велась над повышением удобства всего процесса оплаты: от поиска услуги до предоставления информации об операции. Теперь навигация выстроена таким образом, что можно мгновенно совершить избранные платежи привязанной картой, быстро найти услугу в строке поиска с главного экрана, легко написать в поддержку.

Если на квитанции есть штрих-код, «Центральная касса» отсканирует его и реквизиты заполнятся автоматически. В случае отсутствия поставщика в базе, заявка на его подключение мгновенно отправляется в службу поддержки. В течение трех дней нужная организация уже может появиться в базе.

Есть и эмоциональные фишки, делающие приложение более «живым». Например, разработчики отказались от стоковых изображений для фоновых картинок. Специально для приложения были сделаны панорамные снимки с российскими и европейскими достопримечательностями.

Платежная система «Центральная касса» – разработка пермской финтехкомпании «Биллинговые системы», которая является официальным разработчиком решений для Почты России, Сбербанка, Центрального банка РФ, обладает сертификатом международного стандарта защиты платежей PCI DSS. Android-приложение компания выпустила в феврале 2014 года.

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