Платежный сервис «Яндекс.Деньги» предложил своим пользователям новую программу лояльности. С сегодняшнего дня компания будет возвращать часть денег, потраченных на сервисах Яндекса: Такси, Афише, Маркете, Недвижимости, Автобусах, Диске, Здоровье, Музыке, Парковках или Авто.ру.

Размер кэшбэка составляет 10%, он поступает на счет пользователя в Яндекс.Деньгах моментально. Промо-акция продлится до 17 октября 2017 года.

По словам директора по продуктам Яндекс.Денег Аллы Савченко, помимо кэшбэка за платежи на Яндексе, владельцы карт Яндекс.Денег получают и другие преимущества: премиальный статус и соответствующие ему скидки от Mastercard, большой выбор способов пополнения, доставку по всему миру и поддержку всех систем бесконтактной оплаты.

Платежный сервис начислят кэшбэк при любом способе оплаты: из электронного кошелька Яндекс.Денег, с привязанной к нему карты, с пластиковой или виртуальной карты сервиса, через системы бесконтактных платежей Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay. Бонус действует и для пластиковых карт Яндекс.Денег, которые пользователи выпустили уже давно. Если какой-либо сервис предлагает кэшбэк 5% и платеж на нем подпадет под новую акцию, то сумма возврата автоматически увеличится до 10%.

Сейчас в Яндекс.Деньгах зарегистрировано более 30 миллионов кошельков, каждый день открывается около 15 тысяч новых. Сервис выпустил свыше 600 тысяч пластиковых и 11 миллионов виртуальных карт Mastercard.

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