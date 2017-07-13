Оператор Tele2 объявил о расширении возможностей пополнения баланса абонентов. Компания реализовала на своем сайте прием платежей с помощью системы бесконтактной оплаты Apple Pay.

Пользователи iPhone, iPad и других устройств от Apple теперь могут оплачивать услуги связи Tele2 на сайте оператора через Apple Pay. Для этого владельцам «яблочных» гаджетов достаточно зайти на страницу tele2.ru/payments и выбрать пополнение счета с помощью Apple Pay.

В ближайшее время компания планирует внедрить прием платежей с помощью технологии Apple Pay в личном кабинете и приложении «Мой Tele2». Также Tele2 сделает доступной возможность оплаты мобильного счета для владельцев устройств на операционной системе Android.

Интересно отметить, что пользователи все чаще выбирают сайт Tele2 для пополнения мобильного счета: с июня 2016 года по июль 2017 года было проведено 5 миллионов транзакций. При этом доля айфонов в июне 2017 года превысила 10% от всех «умных» телефонов, зарегистрированных в сети Tele2.

«Tele2 стремится предоставлять своим клиентам современные услуги, которые действительно будут им интересны и полезны. Сейчас мы запускаем на нашем сайте возможность бесконтактной оплаты мобильной связи, что, несомненно, позволит пользователям высокотехнологичного сервиса Apple Pay совершать безопасные мобильные платежи, не требующие ввода данных банковских карт и паролей. Мы уверены, что эта опция будет востребована и упростит процедуру пополнения счета», — отметил директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2 Игорь Майстренко.

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