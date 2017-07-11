В 2017 году впервые на фармацевтическом рынке России появилась услуга беспроцентной рассрочки. Это стало возможным после заключения партнерства между крупнейшим федеральным фармритейлером ПАО «Аптечная сеть 36,6» и первой в стране картой рассрочки «Совесть».

Теперь приобрести лекарства, БАДы, лечебную косметику и другие товары для здоровья и красоты с сохранением всех действующих акций и скидок в аптеках, находящихся под управлением ПАО «Аптечная сеть 36,6», можно в бесплатную рассрочку на срок до 2 месяцев.

«Появление беспроцентной рассрочки в аптеках уже оказало положительное влияние на спрос, — отметил руководитель проекта «Совесть» Олег Ряженов-Симс. — В рамках пилота, проведенного «Совестью» и ПАО «Аптечная сеть 36,6» в московском регионе, средний чек покупок по карте «Совесть» вырос на 72%, а число товаров в чеке — на 75%».

Пример использования карты «Совесть» в сети аптек «36,6».

Предположим, что 15-го июня вы совершили покупку в аптеке «36,6» за 2000 рублей. Период рассрочки — 2 месяца. Ежемесячный платеж (делим сумму на период рассрочки: 2000/2) составит 1000 рублей. Первый раз 1000 рублей вы вносите до «конца месяца, следующего за месяцем покупки», до 31-го июля. Следующий (и последний) — до 31-го августа.

Важно: рассрочка бесплатна, если ежемесячные платежи в полном размере вносились в указанные сроки и к 31-му августа задолженность погашена.

Лайфхак: срок рассрочки можно увеличить, если совершить покупку в первых числах месяца. Так, если вы купили что-то в аптеке «36,6» в рассрочку на 2 месяца не 15-го июня, а 1-го, то первый платеж нужно внести также до 31-го июля (до конца месяца, следующего за месяцем покупки). Таким образом, период рассрочки вырастает с 2 до почти 3 месяцев — с 1-го июня до 31-го августа.

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