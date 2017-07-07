Глава мобильного подразделения LG Electronics Чо Джуно (Cho Jun-ho) рассказал о планах компании по развитию платежного сервиса LG Pay.

Напомним, официальный запуск LG Pay состоялся 5 июня этого года. Сервис использует технологию Wireless Magnetic Communication (WMC): мобильное устройство передает бесконтактным способом данные магнитной полосы карты так, что POS-терминал воспринимает как считывание обычной банковской карты. Таким образом для оплаты достаточно поднести смартфон к терминалу.

Сейчас LG Pay работает только в Южной Корее. При этом, по словам топ-менеджера LG, за месяц количество пользователей сервиса почти достигло 100 тыс.

Господин Чо Джуно также сообщил о планах LG по выводу платежного сервиса на глобальный рынок. Но прежде чем это произойдет, по его словам, предстоит решить необходимые технические, организационные и финансовые вопросы. Точных сроков начала международной экспансии LG Pay озвучено не было.

Кроме того, было сказано и о грядущем расширении перечня устройств, на которых будет доступен LG Pay. Сейчас сервис поддерживается только на смартфонах LG G6, а также на его модификации G6+. В дальнейшем платежный сервис обещают реализовать и на более бюджетных моделях линейки смартфонов LG.

По материалам 3DNews

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