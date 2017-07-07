Visa, официальный партнер FIFA в категории платежных услуг, опубликовала статистику по транзакциям, совершенным во время прошедшего в России Кубка Конфедераций FIFA 2017, отметив растущий интерес болельщиков к новым способам оплаты.

Согласно полученным данным, почти каждая третья (30% от общего числа) покупка на стадионах совершалась с использованием бесконтактных платежных инструментов, из них 20% платежей – с помощью мобильных устройств, таких как смартфоны и часы. Всего на матчах Кубка Конфедераций FIFA 2017 в четырех принимавших его городах по картам Visa было осуществлено почти 140 тыс транзакций на сумму около 120 млн рублей. Средний чек составил около 867 рублей.

Самую большую статью расходов болельщиков на стадионах – 55% – составили счета за сувениры и спортивную атрибутику, на еду и напитки – 45%. На финальном матче было совершено в три раза больше транзакций, чем в среднем на всех матчах турнира. Помимо этого, самые большие траты пришлись на матчи с участием сборной России и за третье место. Доля расходов иностранных гостей составила 13%. Больше всего потратили держатели карт, выпущенных в Чили (24%), в Мексике (22%) и в США (18%).

Для удобства гостей Visa разместила в местах проведения спортивных мероприятий 1600 платежных терминалов и обеспечила прием безналичных платежей в свыше 300 передвижных точках продаж на стадионах, из которых более половины составили разносчики напитков и сувениров. Специально к соревнованиям ограниченной серией были выпущены предоплаченные карты Visa Альфа-Банка, которые гости могли пополнить в бесконтактных банкоматах Альфа-Банка на всех стадионах.

Кроме того, болельщики активно приобретали на стадионах платежные браслеты на основе технологии NFC, а гости Visa и Альфа-Банка первыми воспользовались уникальными платежными кольцами, которыми можно расплачиваться везде, где принимаются бесконтактные платежи.

Предложенное на FIFA 2017 разнообразие платежных решений позволило любителям спорта полностью отказаться от наличных во время посещения футбольных матчей.

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