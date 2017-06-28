Альфа-Банк, крупнейшая в РФ сеть кофеен Шоколадница и национальная система лояльности Price Free объявили об успешном старте интеграционного проекта в сфере лояльности.

Проект состоит из нескольких фаз. На первой стадии клиенты получали скидку в Шоколаднице при осуществлении покупок картами Альфа-Банка. Далее им предлагались бонусные карты ритейлера. При этом карта банка по инерции оставалась превалирующим инструментом при последующих покупках в рамках данной аудитории и выходя за ее пределы.

Проект обладает определенным свойством цепной реакции: продолжающиеся скидки по картам банка вновь стимулируют новую эмиссию бонусных карт. Внедренная программа уже подтвердила на практике рост числа новых клиентов как для банка, так и для Шоколадницы.

«Сегодня одним из значительных трендов на банковском рынке является активное развитие программ лояльности. Благодаря этому банки получают возможность нарастить клиентское портфолио, увеличить степень лояльности новых клиентов и увеличить обороты операций по своим картам. В данном конкретном проекте, имеющем высокую степень инновационности для рынка, эти задачи будут выполнены. Например, уже на первой фазе реализации мы видим, что число новых клиентов для ритейлера выросло до 13 000, число транзакций по картам составляет 80 000, оборот за таргетированный период в 2 месяца — 50 млн. руб», — комментирует директор по работе со стратегическими партнерами и развитию программы лояльности Альфа-Банка Екатерина Коновалова.

В качестве агрегатора по проекту выступила национальная система лояльности Price Free, связавшая воедино все организационные и технические аспекты его реализации.

«Внедрение программ позволяет не только увеличить число клиентов и повысить лояльность текущих, но и повысить узнаваемость бренда. Мы надеемся на успех текущего проекта, учитывая и ситуацию на рынке, и статус наших партнеров по нему», — отметил управляющий директор сети кофеен «Шоколадница» Алексей Каира.

(Всего прочитано 14 раз, из них 7 посещений сегодня)