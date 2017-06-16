Пассажиры столичного метро смогут пополнять транспортную карту «Тройка» в онлайн-режиме при помощи мобильного приложения «Метро Москвы». Для этого необходим смартфон на базе Android с поддержкой технологии NFC, сообщает ПРАЙМ.

Как пояснил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, теперь пассажирам не нужно дополнительно прикладывать карту к желтым валидаторам в Московском метрополитене. Кроме того, на странице приложения «Метро Москвы» в Google Play опубликован список моделей гаджетов, поддерживающих данный функционал.

«После того как пассажиры зачислят деньги на счет «Тройки», им будет достаточно приложить карту к мобильному телефону, и пополнение счета пройдет через NFC-соединение. Благодаря этому можно пополнить счет, например, по дороге на работу, что сэкономит время в пути», — рассказал Ликсутов.

Он также добавил, что с помощью приложения «Метро Москвы» пассажиры могут воспользоваться функцией для активации отложенного платежа, также не прикладывая карту к желтым валидаторам в подземке. В случае, если пассажиры пополнят ее любым другим способом, в том числе воспользовавшись сервисами «Яндекс.Деньги», QIWI или WebMoney, они смогут воспользоваться мобильным приложением «Метро Москвы» и с помощью NFC-соединения активировать свой платеж.

Что касается владельцев мобильных устройств на операционной системе iOS, то они имеют возможность пополнить транспортную карту через сервис Apple Pay. Для активации оплаты таким образом потребуется приложить «Тройку» к желтому валидатору в метро.

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