Интернет-магазины и сервисы, подключенные к Яндекс.Кассе, отныне могут выставлять счета через Viber, а их клиенты — оплачивать товары и услуги в популярном мессенджере. Новая возможность стала доступна благодаря сотрудничеству Яндек.Кассы с сервисом маркетинговых рассылок Imobis.

Прием платежей в Viber подойдет любому бизнесу, который использует мессенджер как канал общения с клиентом. Это может быть сервис доставки еды, магазин авторских вещей и аксессуаров или, к примеру, провайдер домашнего интернета. Счет на оплату можно вставить в любое сервисное сообщение Viber — в частности, о поступлении нового товара, акциях или скидках. В сервисное сообщение Viber можно добавить текст, изображения, ссылки и другие элементы, доступные в мессенджере.

Выставлять счета в Viber компания может как через личный кабинет в Imobis, так и через бота в мессенджере. Например, последнее удобно, когда курьер привез заказ, а у покупателя не оказалось нужной суммы наличными: можно быстро выставить счет со смартфона и принять мобильный платеж. Если по какой-то причине Viber-сообщение со счетом не будет доставлено, сервис отправит клиенту SMS с короткой платежной ссылкой.

Чтобы выставлять счета в Viber, нужно подписать договор с Яндекс.Кассой и подключиться к Imobis. Сложная техническая интеграция не нужна. История оплаченных счетов будет храниться в личных кабинетах компании в Яндекс.Кассе и Imobis.

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