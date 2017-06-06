Платежный сервис Яндекс.Деньги объявил о запуске антихакатона. Это конкурс для разработчиков на лучший стартап, который поможет стримерам и видеоблогерам принимать донаты от зрителей через Яндекс.Деньги. Победитель получит до 1,1 млн рублей: 100 тысяч единовременно и 50% комиссии с каждого перевода через новый сервис в течение определенного времени. Кроме того, Яндекс.Деньги поддержат проект рекламной кампанией.

«Популярные стримеры и видеоблогеры неплохо зарабатывают на трансляциях. Они легко набирают миллионы просмотров, но вопрос, как лучше принимать переводы от зрителей, по-прежнему актуален. Одни собирают деньги на электронный кошелек, другие — на банковскую карту, третьи — на мобильный номер. Мы предлагаем конкурсантам создать оптимальный сервис для приема средств во время онлайн-трансляций. После победы в обычном хакатоне непонятно, окажется ли твой проект прибыльным. Поэтому мы проводим антихакатон, который дает шанс создать по-настоящему полезный сервис и гарантированно заработать на нем», — комментирует менеджер по развитию переводов Яндекс.Денег Мария Пелешенко.

Главное условие конкурса — при разработке сервиса нужно использовать API для приложений или платежные кнопки Яндекс.Денег. Проекты участников должны легко встраиваться в соцсети и популярные видеоплатформы, такие как Twitch и YouTube. Фантазия разработчиков ничем не ограничена — можно создать сервис на основе новой или уже реализованной идеи. Например, это может быть виджет, который отображается во время эфира, помогает принимать деньги, показывает собранную сумму, анализирует регулярность донатов, предлагает постоянным подписчикам настроить автопереводы и т. д.

Для участия в антихакатоне нужно зарегистрироваться и до первого августа отправить организаторам готовый прототип, описание функций и план дальнейшего развития сервиса. Оценивать проекты будут команды разработки и бизнес-развития Яндекс.Денег.

По данным SuperData Research, в 2016 году объем рынка игрового видеоконтента составил 4,4 млрд долларов. Из них 1,1 млрд пришелся на переводы от зрителей. Аналитики прогнозируют, что в этом году количество тех, кто смотрит такой видеоконтент, достигнет 665 млн человек во всем мире. По оценке агентства, сегодня аудитория самого популярного стриминг-сервиса Twitch составляет 185 млн пользователей, а YouTube — 517 млн.

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