АО «Федеральная пассажирская компания» (дочка ОАО «РЖД»), Mastecard (Россия) и ВТБ24 подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом сегодня на Петербургском международном экономическом форуме поставили главы трех компаний.

Соглашение предусматривает интеграцию современных технологических решений в систему обслуживания пассажиров поездов дальнего следования. Стороны договорились, что первым шагом в данном направлении станет рассмотрение возможности внедрения инновационного метода оплаты проездных документов через платформу Masterpass на сайте pass.rzd.ru и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Напомним, Masterpass от Mastercard представляет собой глобальную платформу для электронных кошельков и онлайн-магазинов, облегчающую процесс покупки при помощи любого устройства с интернет-соединение. Чтобы оплатить билеты на поезд с банковской карты, пассажиру достаточно будет всего один раз указать в системе данные банковской карты и номер телефона. В дальнейшем этих действий не потребуется. Чтобы совершить транзакцию, пользователям сайта или мобильного приложения будет достаточно нажать кнопку «Оплата Masterpass».

Вся информация в системе будет храниться с использованием многоуровневой системы безопасности. Поскольку Masterpass представляет собой открытую платформу, платить можно не только картами Mastercard, но и банковскими картами других международных платежных систем.

АО «ФПК» станет первой транспортной компанией в России, которая запустит данный сервис для своих клиентов.

Эквайером по приему банковских карт выступит ВТБ24. Уже несколько лет банк обеспечивает поддержку сервиса по покупке билетов на сайте ОАО «РЖД» а также в железнодорожных кассах. Эквайринговый оборот по данному типу операций ежегодно растет на 30%.

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