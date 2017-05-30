Проект «Карта жителя» от платежной системы MasterCard создает предпосылки для экономического роста российских регионов. В частности повышает собираемость коммунальных платежей, а также точность учета посещений жителями медицинских учреждений. Такие данные MasterCard представит в ходе презентации «Диалог с инвестором», которая пройдет 1 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Пилотный проект безналичного города «Карта жителя» реализуется в Зеленодольске (Татарстан) с октября прошлого года. Жители города получили многофункциональные банковские карты MasterCard с возможностью доступа к 16 цифровым сервисам, включая оплату коммунальных и транспортных услуг, а также услуг образовательных и медицинских учреждений.

«Внедрение сервисного решения «умный дом» для сбора информации о потреблении ресурсов в домохозяйстве значительно упростило процесс оплаты, что привело к увеличению собираемости платежей за ЖКХ. Возможность решать ежедневные задачи с помощью одного платежно-идентификационного продукта, от оплаты билетов в музей до планирования маршрута общественного транспорта, также повышает привлекательность российских городов как туристических и бизнес-центров», — говорится в презентации MasterCard.

В материалах международной платежной системы также подчеркивается, что «Карта жителя» полностью соответствует критериям отбора проектов Национальной технологической инициативы.

Источник: ТАСС

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