Банк России поставил вопрос о необходимости брендировании платежной системы «Мир» в торговых точках, принимающих национальный «пластик». Об этом заявила зампредседателя Центробанка Ольга Скоробогатова в ходе XXXII общего годового собрания Ассоциации региональных банков России.

«Вы как банки отвечаете за эквайринговую сеть. Я была буквально на майских праздниках в Смоленской губернии, и знаете, на что обратила внимание? Даже там, где карта «Мир» принимается, для того, чтобы понять, что ее можно дать и ей можно оплатить, надо задать вопрос сотруднику либо в ресторане, либо в магазине», — сообщила Скоробогатова.

Высокопоставленный представитель регулятора посетовала на то, что в отличие от международных платежных систем, наклеек, указывающих на возможность приема карт «Мир» во многих магазинах просто нет. «Может быть, пока еще не было достаточно у вас времени. Будьте добры этот момент проконтролировать. Граждане должны знать те точки, где эти карты принимаются», — пояснила Скоробогатова.

По материалам RNS

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