Процессинговый центр PayOnline представил рынку платформу Instant Credit, позволяющую интернет-магазинам моментально продавать товары и услуги в кредит в режиме онлайн. При этом продавец получает средства на счет в привычные сроки как при обычной оплате картой, а плательщик взаимодействует напрямую с кредитной организацией.

Для использования решения продавцу не нужно заключать договор с кредитной организацией – достаточно стандартного договора с PayOnline. Более того, подключение Instant Credit доступно без подключения других платежных инструментов. Финансовые условия для продавца не зависят от ставки полученного покупателем кредита, а комиссия за использование сервиса эквивалентна комиссии за интернет-эквайринг (от 1,1% до 2,9% — Прим.Ред.).

«Мы ожидаем, что использование нового способа приема платежей позволит нашим клиентам увеличить не только объемы продаж, но и величину среднего чека. Решение будет особенно актуально для интернет-магазинов цифровой и бытовой техники, туристических агентств, образовательных учреждений и других предприятий со средним и высоким средним чеком, — комментирует директор по продуктам PayOnline Мария Горячева.

Как работает продажа в кредит с помощью Instant Credit?

Интернет-магазин размещает кнопку «Купить в кредит» на странице товара и в «корзине».

Покупатель выбирает покупку в кредит в качестве способа оплаты и перенаправляется на форму подачи заявки на кредит на стороне МФК (микрофинансовой компании).

МФК в течение 10 секунд принимает решение о выдаче кредита.

В случае одобрения заявки происходит оплата товара, технически аналогичная оплате банковской картой.

Средства (в размере полной стоимости покупки) поступают на банковский счет интернет-магазина в сроки, обозначенные в договоре.

Плательщик выплачивает кредит МФК.

Подключить новый платежный инструмент может любой интернет-магазин, онлайн-сервис или мобильное приложение, зарегистрированный в качестве юридического лица или ИП и реализующий продукцию, соответствующую требованиям российского законодательства. Клиентам PayOnline потребуется лишь сообщить о желании подключить Instant Credit своему личному менеджеру и интегрировать на сайт кнопку «Купить в кредит». Подключение будет произведено за один день без подписания дополнительных документов. Клиентам других платежных сервисов потребуется заключить стандартный договор с PayOnline и провести необходимую техническую интеграцию.

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