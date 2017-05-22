Как стало известно изданию The Verge, в скором времени оплатить приобретенные товары (услуги), а также осуществить денежный перевод можно будет с помощью популярного голосового помощника Google Assistant.

Корпорация Google Inc. собирается выпустить новый инструментарий для разработчиков, реализующий платежный функционал. С помощью Google Payment API пользователи смогут оплачивать онлайн-покупки как в мобильных приложениях, так и на веб-ресурсах. Оплата будет происходить с привязанной к аккаунту в Google банковской карты.

В перспективе для осуществления денежного перевода пользователям будет достаточно отдать голосовую команду Google Assistant вроде «Переведи 100 долларов Крису Тейлору». Возможность ошибки при таком способе отправки денег исключена: каждую транзакцию необходимо будет подтверждать отпечатком пальца, уверяют в Google.

Специалисты корпорации уже тестируют новый способ оплаты с партнерскими компаниями. Запуск сервиса ожидается в течение ближайших нескольких месяцев. Первоначаль он будет доступен пользователям из США.

По материалам The Verge и Business Online

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