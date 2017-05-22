Международная система расчетов WebMoney Transfer запустила собственный кэшбэк-сервис WebMoney Bonus. Участники системы теперь имеют возможность получать возвраты денежных средств за покупки, оформленные через сайт bonus.webmoney.ru.

Размер кэшбэка составляет от 2% до 16%, в зависимости от конкретного интернет-магазина. На данный момент партнерами WebMoney Bonus являются 12 крупных онлайн-площадок, среди которых: AliExpress, 003, ЛитРес, allsoft.ru и др.

Предложения по кэшбэку активны для разных продуктовых категорий. Порядок учета промокодов и участия в других бонусных программах индивидуален и указан в правилах магазина.

Возврат возможен только при соблюдении всех параметров, включая оплату покупки титульными знаками WebMoney и оформление заказа на сайте продавца по ссылке из каталога WebMoney Bonus. Информация о совершенной покупке и сумме кэшбэка появится в личном кабинете, а начисление займет от 3 до 6 недель.

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