Компании, подключенные к сервису Яндекс.Касса, теперь могут принимать платежи через маркетинговые письма. Чтобы оплатить покупку клиентам больше не придется переходить на сайт компании — платежная кнопка будет прямо в письме, например о свежих поступлениях товаров, скидках или предстоящих мероприятиях. Новая услуга подойдет любому бизнесу, будь то интернет-магазин или компания, у которой вообще нет сайта.

Клиенты Яндекс.Кассы получили возможность создавать email-рассылки с приемом оплаты через SendPulse. Это международная онлайн-платформа, которая специализируется на массовых email-, sms- и push-рассылках. Каждый месяц через SendPulse компании по всему миру отправляют около 300 миллионов писем. На сервисе зарегистрировано больше 515 тысяч аккаунтов, из них 182 тысячи — в России.

«Платежная кнопка Яндекс.Кассы поможет увеличить конверсию в продажи тем, кто активно развивает email-маркетинг, — комментирует руководитель развития дистрибуции Яндекс.Кассы Оксана Коробкина. — Сейчас некоторые онлайн-магазины и сервисы теряют клиентов, которые переходят из писем на сайт, но так и не доходят до оплаты. Причины могут быть разные: передумал, что-то отвлекло, неудобная корзина и т.п. Но известно, что чем меньше действий требуется от пользователя, тем выше вероятность покупки. Наша услуга как раз решает эту задачу: человек видит в письме интересующий товар или услугу, тут же нажимает кнопку и рассчитывается любым удобным способом».

Чтобы принимать платежи из писем, компании достаточно заключить договор с Яндекс.Кассой — техническая интеграция не потребуется. Услуга доступна как в платной, так и в бесплатной версии SendPulse.

В email-рассылках используется технология Яндекс.Кассы «Умный платеж». С ее помощью компания может предложить клиенту три наиболее удобных именно для него способа оплаты. Среди них могут быть электронные кошельки, банковские карты, счета мобильных номеров, интернет-банкинги или наличные, заплатить которыми можно через любую из 250 тысяч точек приема платежей в России и других странах СНГ. Чтобы понять, как человеку будет удобнее рассчитаться, Яндекс.Касса анализирует различные параметры — например, какими способами человек платил раньше, не превышает ли сумма заказа разовые лимиты доступных методов оплаты и как чаще всего люди расплачиваются в конкретном магазине.

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