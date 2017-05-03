Корпорация Apple отчиталась по итогам своей работы во II квартале 2017 года. Несмотря на увеличение показателей выручки и чистой прибыли, компания показала снижение продаж смартфонов и планшетов в годовом выражении.

Как сообщает издание Venturebeat, во время конференции, посвященной квартальному отчету, глава Apple Тим Кук (Tim Cook) отдельно остановился на платежном сервисе Apple Pay. Он, по словам Кука, продолжает демонстрировать значительный рост.

В частности, количество транзакций за прошлый квартал в годовом выражении выросло на 450%. При этом руководитель корпорации не стал комментировать показатели Apple Pay именно в денежном выражении.

Напомним, в начале года Apple Pay был признан самым распространенным в США платежным сервисом для розницы. На сегодня сервис представлен уже в 15 странах, включая Россию.

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