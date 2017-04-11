Сбербанк, Mastercard и компания «СитиКард» объявили о запуске проекта по оплате проезда в метрополитене Нижнего Новгорода банковскими картами с бесконтактной технологией. Оборудование для оплаты в одно касание картами установлено сразу на всех станциях и всех турникетах метро.

Теперь для оплаты проезда пассажирам метро достаточно поднести к терминалу на турникете карту или другое бесконтактное устройство – часы, браслет, смартфон с поддержкой Apple Pay и Samsung Pay. Стоимость поездки такая же, как при покупке разового билета и составляет 20 рублей.

«Нижний Новгород стал пятым городом в России, где реализован инновационный способ оплаты проезда в метро. Внедрение этого решения повышает туристическую привлекательность нижегородского региона и позволяет выйти на качественно новый уровень сервиса в пассажирском транспорте», – отметил глава Нижнего Новгорода, председатель городской Думы Иван Карнилин.

По словам директора компании «Ситикард» Юрия Рябикова, в ближайшее время инновационная технология оплаты бесконтактными банковскими картами вслед за метрополитеном станет доступна и в наземном электротранспорте и на муниципальных автобусах.

(Всего прочитано 26 раз, из них 16 посещений сегодня)