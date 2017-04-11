С 10 апреля для клиентов, оформивших заявку на получение карты рассрочки «Совесть» от QIWI Банка, теперь действуют новые, более выгодные тарифы.

Так, обслуживание карты за первый и последующие годы теперь стало бесплатным. Такой тариф действует для всех клиентов, оформляющих заявки на карту после 10 апреля. Напомним, на старте стоимость первого года обслуживания составляла 290 рублей, далее – 590 рублей за каждый последующий год.

Еще одно изменение коснется клиентов «Совести», которые вышли за период рассрочки, который составляет от 1 до 12 месяцев. Если клиент не погасил задолженность в этом случае, на сумму долга начисляется 10% годовых. Ранее эта ставка составляла 29% годовых.

«Мы на рынке 6 месяцев и видим популярность нашего продукта. Новые тарифы сделают его еще более удобным для восприятия и еще раз подчеркнут его выгодное отличие от классических финансовых продуктов, — комментирует лидер проекта «Совесть» Олег Ряженов-Симс. – Пять нулей легко запомнить: годовое обслуживание – 0 рублей, первый взнос — 0 рублей, проценты в рамках периода рассрочки – 0 рублей, пополнение — 0 рублей, плата за sms-информирование и онлайн-банк – также 0 рублей».

Остальные параметры карты «Совесть» остались без изменений: рассрочка до 12 месяцев и возобновляемый лимит по карте в размере 300 тыс рублей. Расплатиться картой можно в 2 100 магазинах-партнерах в Москве и Московской области. Число партнеров по России составляет около 10 000 магазинов.

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