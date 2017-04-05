Провайдер электронных платежей Assist обновил SDK (комплект средств разработки), упрощающий процесс интеграции платежного функционала в мобильное приложение магазина. Теперь SDK для платформы iOS поддерживает оплату посредством Apple Pay.

«Продажи через мобильные приложения растут все стремительнее и в ближайшем будущем будут демонстрировать самые высокие темпы роста. Иметь удобное и полнофункциональное мобильное приложение с интегрированной системой оплаты сейчас необходимо практически каждому магазину или сервису, — комментирует директор по разработке ПО Assist Владимир Анисимов. — Для того, чтобы нашим клиентам не пришлось «ломать голову», как отображать платежную страницу Assist в своем приложении, мы еще год назад разработали SDK, который позволяет интегрировать в приложение весь наш платежный функционал и поддерживать все доступные платежные средства. Став официальным сервис-провайдером Apple Pay, мы добавили новое платежное средство в свою мобильную платформу для разработки приложений, чтобы дать возможность всем пользователям Assist оперативно подключаться к Apple Pay».

На сегодняшний день специалистами Assist разработаны SDK для платформ iOS и Android. Комлект средств разработки позволяет использовать все доступные сервисы (One Click, автоплатежи, автозаполнение форм и пр.), поддерживает оплату при помощи банковских карт, электронных денег и Apple Pay (для устройств на iOS). Планируется, что в перспективе также будет реализована поддержка других систем мобильных платежей (Samsung Pay, Android Pay и AliPay).

«Мы сделали наш платежный функционал максимально удобным для покупателей и учли в нем все нюансы процесса оплаты даже на небольшом экране смартфона или планшета. Возможна кастомизация платежного интерфейса и дизайна приложения как на стороне магазина, так и силами Assist», – добавил Владимир Анисимов.

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