Сбербанк предоставит возможность предпринимателям, обслуживающимся в банке, выставлять счета клиентам через популярные мобильные мессенджеры: WhatsApp, Viber и Telegram. Об этом на выставке Metro Expo сообщил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.

Бизнесу предоставляется инструмент, в рамках которого создается короткая ссылка, которую можно отправить автоматически в мессенджеры покупателя.

«У предпринимателей-клиентов банка появилась возможность отправлять запрос на эквайринговый платеж своим клиентам с помощью мессенджеров. Раньше такая возможность была только по e-mail. Соответственно, клиент, получив эту ссылку, открывал запрос и мог ввести данные своей карты и оплатить дистанционно товар, покупку, услугу. У предпринимателя есть личный кабинет, в котором он формирует непосредственно счет, сумму, характер услуги или продукта, и дальше, зная номер телефона своего клиента, отправляет ему через мессенджер эту информацию. Клиент открывает, заполняет необходимые данные по карте, и соответственно производит оплату. Это значительно ускоряет взаимодействие при работе курьеров и доставке товаров через почту», — рассказал Попов.

Предприниматель должен зайти на страницу эквайринга, ввести стоимость продукта или услуги, заполнить краткое описание и сгенерировать ссылку, после чего с этой же страницы сразу отправить эту ссылку в один из выбранных мессенджеров. Клиент сможет по данной ссылке оплатить продукт или услугу и получить электронный чек.

Напомним, что в прошлом году Сбербанк представил решение, позволяющее юрлицам выставлять счета по электронной почте.

Источник: RNS

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