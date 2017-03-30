Федеральная Система «Город» (ФСГ) реализовала возможность оплаты всех жилищно-коммунальных услуг для населения, благодаря подключению услуги «Оплата ЖКХ – РФ».

Как отмечается в пресс-релизе компании, технологическое решение выполнено путем интеграции со справочниками Государственной информационной системы Жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Данные с реквизитами основных поставщиков коммунальных услуг поступают в Систему «Город» из справочников ГИС ЖКХ, что позволяет автоматически заполнять большую часть реквизитов получателя денежных средств.

Услуга «Оплата ЖКХ – РФ» полезна при сборе платежей в случае отсутствия необходимых услуг по коммунальным поставщикам в реестре ФСГ. Для удобства поиска услуга «Оплата ЖКХ – РФ» выводится в Системе «Город» при поиске по адресу. Также услугу можно найти по наименованию, начав вводить одно или несколько ключевых слов наименования услуги в Системе «Город».

В настоящее время воспользоваться новой услугой можно в отделениях банков-партнеров, а также в интернете через платежный кабинет Федеральной Системы «Город». В ближайших планах развития технологического решения – подключение всех бизнес-партнеров и предоставление услуги «Оплата ЖКХ – РФ» во всей инфраструктуре ФСГ: кассах, устройствах самообслуживания, отделениях Почты России, через сервис ДБО Faktura.ru, в платежном кабинете держателей карты «Кукуруза». Комиссия по платежу, если она взимается, указывается до совершения платежа в соответствующем инструменте оплаты.

«На сегодняшний день в инфраструктуре Федеральной Системы «Город» доступен широкий спектр услуг: от коммунальных платежей, оплаты налогов, кредитов и заказов интернет-магазинов до платежей за обучение и благотворительных взносов. Как агрегатор платежного рынка, Система «Город» стремится предоставить универсальную технологическую платформу для всех, кто заинтересован в быстрых, удобных и безопасных платежах. Возможность оплачивать любые коммунальные услуги через интерфейс ФСГ, интегрированный со справочником ГИС ЖКХ, как в пунктах приемах платежей, так и онлайн, – еще один закономерный шаг по развитию наших технологий», – комментирует директор Федеральной Системы «Город» Петр Мазанов.

Справка:

Федеральная Система «Город» (ФСГ) – автоматизированная система начисления, сбора и обработки платежей от населения. Технология ФСГ разработана Группой Компаний Центр Финансовых Технологий. Система «Город» вышла на рынок в 1999 году, в 2006 году приобрела статус Федеральной. Сегодня по технологиям Федеральной Системы «Город» в 83 регионах РФ работают более 900 агентов, 40 000 пунктов сбора платежей, к оплате доступны более 35 000 услуг.

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