В России появилось мобильное приложение COFFOK, позволяющее быстро и удобно заказать кофе с собой в любой точке Москвы и Санкт-Петербурга. Новая разработка отечественных программистов представляет собой готовый технологический и маркетинговый инструмент для заведений, предлагающих кофейные напитки в формате «To Go».

В ближайшее время система будет запущена в Иркутске и Ангарске, а в планах компании — охват всех крупнейших городов России и даже выход на зарубежные рынки.

Приложение COFFOK поможет пользователям в режиме онлайн, избежав очередей и дискомфорта, заказать любимые напитки. В свою очередь владельцам кофейных сетей и независимых кофеен приложение откроет доступ к новым клиентам и позволит оптимизировать работу заведений.

Чтобы воспользоваться приложением, достаточно выбрать кофейню или ресторан на интерактивной карте, нажать на кнопку заказа, оплатить его онлайн, после чего в указанное время и выбранном месте получить свежеприготовленный кофе. Деньги в счет оплаты заказа резервируются на счету пользователя и перечисляются продавцу только после подтверждения полученного заказа.

Благодаря COFFOK пользователи смогут не только упростить и удешевить процесс покупки любимого напитка, но и влиять на качество сервиса. В системе удобно и просто формировать список избранных заведений, оставлять собственные отзывы, принимать участие в акциях и мотивационных программах заведений. А при повторных покупках можно легко выбрать в истории заказов прежние локацию и напиток, указав только конкретное время получения нового заказа.

При подключении системы COFFOK представитель заведения или сети получает в панели администратора доступ к данным о количестве заказов и качестве их выполнения, удобные аналитические инструменты, полный пакет финансовых услуг от Альфа Банка и зачисление платежей в режиме реального времени. Информация о заказах для менеджера отражается в специальном приложении «Бариста».

В системе уже доступен заказ кофе в более, чем 30 заведениях Москвы и Санкт-Петербурга. В ближайший месяц число точек, в которых можно будет заказать горячие напитки через COFFOK, планируется довести до 150.

Приложение COFFOK доступно для скачивания в App Store и Google Play.

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