Visa изучает возможность внедрения сервиса выдачи наличных на кассах магазинов при условии, что покупатель оплачивает приобретаемые товары с банковской картой. Об этом говорится в материалах пресс-службы платежного гиганта.

«Visa постоянно работает над внедрением инновационных платежных сервисов, в том числе, над сервисом получения кэшбэка в точках продаж. То есть возможности для торгово-сервисных предприятий выдавать покупателям наличные средства при условии, если покупатель оплачивает приобретаемые товары с помощью карты», — пояснили в пресс-службе.

Сейчас международная платежная система рассматривает варианты технологической реализации такого сервиса. В будущем соответствующие предложения по его внедрению могут быть представлены банкам.

«Visa учитывает особенности обработки внутринациональных операций на территории Российской Федерации и регуляторные аспекты, связанные с запуском сервиса выдачи кэшбэка в точках продаж», — добавили в Visa.

Добавим, что конкурент Visa — система Mastercard — еще в конце 2016 года заявляла о своем намерении изучить внедрение в России услуги по обналичиванию денег на кассах магазинов. Данный сервис уже работает в нескольких странах, но до России пока так и не добрался.

По материалам ПЛАС

(Всего прочитано 28 раз, из них 1 посещений сегодня)