Промсвязьбанк объявил о запуске пилотного проекта по приему оплаты с использованием сервиса AliPay.

Для своих клиентов кредитная организация предлагает достаточно простой и привычный способ приема платежей AliPay на устройствах торгового эквайринга. Таким образом не нужно приобретать дополнительные устройства или приложения — новый функционал доступен на существующей инфраструктуре POS-терминалов, а зачисление средств происходит день в день.

Возможность поддержки новой для отечественного рынка технологии AliPay на существующей терминальной сети банка реализована при поддержке компании OpenWay.

«Проект нацелен, в первую очередь, на развитие бизнеса наших клиентов. Благодаря внедрению нового функционала, клиенты Промсвязьбанка получат сервис, способствующий увеличению оборота и доходов при выгодной процентной ставке за эквайринг», — комментирует начальник отдела эквайринга Промсвязьбанка Марк Баранов.

На сегодняшний день приложением AliPay пользуется 520 миллионов покупателей, а годовой оборот платежного сервиса в 2016 году превысил оборот всех наличных денег в Китае. Alipay является наиболее популярной системой мобильных платежей в Китае с долей рынка 54%. Главным образом пользователи этой платежной системы покупают ювелирные изделия, косметику и парфюмерию, премиальные бренды, продукты питания в супермаркетах, сувениры и авиабилеты.

(Всего прочитано 28 раз, из них 1 посещений сегодня)