Платежная система MasterCard готова работать с национальными цифровыми валютами, эмитентом которых являются центробанки. Об этом заявил исполнительный директор филиала Mastercard в азиатско-тихоокеанском регионе Ари Саркер (Ari Sarker), сообщает Financial Times.

«Пока такая валюта поддерживается регулятором и ценностью, не является анонимной и отвечает всем нормам законодательства, это является очень интересным направлением деятельности для нас», — подчеркнул Саркер.

Также Саркер рассказал о пилотной программе Mastercard в Японии и Сингапуре, которая позволит держателям биткоина обналичивать криптовалютные средства в сети Mastercard.

«Мы не вовлечены в криптовалютный трейдинг. Этот пилотный проект является всего лишь тестом, и мы осознаем все репутационные риски», — добавил он.

Добавим, что ранее с подобным заявлением выступал и гендиректор Mastercard Аджай Банга. По его мнению только национальные криптовалюты являются интересной концепцией, все остальное он назвал «хламом».

По материалам Forklog

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