Международная платежная система TYME стала самым крупным игроком на рынке платежных систем Украины по итогам 2017 года. Соответствующая информация опубликована на сайте Национального банка Украины. Также TYME присвоен статус социально важной платежной системой. По этой причине НБУ анонсировал ее проверку, намеченную на август-декабрь текущего года.

По данным украинского регулятора, по итогам прошлого года оборот TYME составил $1,36 млрд. В декабре 2015 года платежная система TYME прошла плановую проверку НБУ, а в 2016 году получила генеральную валютную лицензию, что позволило ей выйти на международный рынок. Компания работает в сегменте денежных переводов и как PSP-агрегатор.

Отметим, что TYME планомерно расширяла направления своей деятельности, в том числе за счет увеличения числа участников платежной системы. В их числе такие крупнейшие игроки рынка, как, например, компания «Пост Финанс», учредителем которой является Новая Почта и Приват банк.

«Особое внимание в своей работе мы уделяем качеству предоставляемых услуг. Как платежная система, мы обязаны обеспечивать бесперебойную работу на высоком уровне 24/7, это очень большая ответственность. Результаты работы 17-го года показывают, что у нас это получается. Каждый день мы улучшаем и совершенствуем наши продукты и сервисы, мы очень благодарны нашим участникам и всем партнерам за доверие» — комментирует операционный директор TYME Евгения Канина.

Другим значимым драйвером роста TYME стал запущенный в середине 2017 года проект международных переводов и переводов внутри Украины под брендом TYME. В настоящее время это один из основных фокусов в развитии компании.

«Мы сделали достаточно успешный старт проекта и чуть более, чем за полгода заняли незначительную, но уже заметную долю на рынке международных переводов. Мы постоянно наращиваем количество участников нерезидентов и расширяем количество стран, где были бы доступны переводы TYME. В наших планах также развитие переводов TYME на территории Украины. Кроме известных каналов отправки переводов, таких как банки, мы стараемся предлагать рынку нестандартные решения, которые могут быть более удобны для пользователя. Например, денежный перевод по Украине можно отправить из терминала самообслуживания TYME», — отметила руководитель направления Переводы TYME Марина Немкова.

По материалам Подробности.ua

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