16 февраля российский Центробанк зарегистрировал новую платежную систему «Моментом» и ООО «РСМП» в качестве ее оператора. Сведения об этом содержатся в реестре операторов платежных систем Банка России, сообщает Banki.ru.

Как следует из документа, у системы «Моментом» два расчетных центра. Это Московский Индустриальный Банк и банк «ЦентроКредит». ООО «РСМП» заявлено в качестве платежного клирингового и операционного центра.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «РСМП» с уставным капиталом 1 млн рублей было создано летом 2017 года и зарегистрировано в Москве. Учредителем и гендиректором является Юлия Сергеевна Алехина.

Основным видом деятельности компании указано «прочее денежное посредничество», дополнительными — «деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)» и «предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность».

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