В России появилась новая платежная система под названием «Система банковской кооперации». Соответствующая запись была внесена ЦБ РФ в реестр операторов платежных систем, сообщает Банки.ру.

Расчетным центром системы выступает небанковская кредитная организация «Объединенная Расчетная Система», платежным клиринговым центром и операционным центром — ульяновское ООО «Банковский операционный центр».

ООО «Оператор банковской кооперации» и ООО «Банковский операционный центр» зарегистрированы в ЕГРЮЛ осенью 2016 года. Учредителем первой компании указан Насочевский Виктор Вальдемарович, второй — Насочевский Алексей Викторович. Основным видом деятельности для ООО «Оператор банковской кооперации» значатся «деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность», а для ООО «Банковский операционный центр» — «разработка компьютерного программного обеспечения». В числе многочисленных дополнительных видов деятельности указаны услуги, связанные с денежным посредничеством.

Интернет-запрос по наименованию оператора новой платежной системы приводит на страницу проекта UnitedBanks. «Это проект банковской кооперации, оператором которого является ООО «Оператор банковской кооперации». Проект реализуется как платежная система, которая создается и будет работать в соответствии с требованиями ФЗ-161 «О национальной платежной системе»… Наша миссия — быть полезными банкам в процессе трансформации бизнеса в наступившую цифровую эпоху», — говорится на сайте проекта.

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