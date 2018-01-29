В Донецкой Народной Республике (ДНР) заработала первая система оплаты услуг через интернет. Об этом сообщает «КП Донецк» со ссылкой на пресс-службу Центрального Республиканского Банка (ЦРБ).

«Решением правления ЦРБ зарегистрирована первая в Донецкой Народной Республике платежная система «Спрут». Оператором данной платежной системы является финансовая компания «Рост», — говорится в сообщении республиканского регулятора.

Новая платежная система позволяет оплачивать услуги местного оператора сотовой связи «Феникс», а также интернет, кабельное телевидение, такси и другие виды услуг. Сделать это можно при помощи банковской карты ЦРБ и ФК «Рост». Платежи осуществляются без комиссии.

Для того, чтобы получить доступ к сервису необходимо подключить услугу в любом отделении Центрального Республиканского Банка (ЦРБ) или финансовой компании «Рост». При себе нужно иметь только паспорт и ИНН.

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