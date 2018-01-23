С апреля 2019 года онлайн-покупатели в Европе смогут использовать биометрическую информацию (отпечатки пальцев или распознавание лица) для идентификации платежных операций при расчетах через систему Mastercard.

Благодаря почти повсеместному распространению смартфонов, большинство потребителей и банков стремятся отказаться от традиционных паролей в пользу биометрической аутентификации.

Согласно последнему совместному исследованию Оксфордского университета и Mastercard, 93% потребителей предпочитают использовать биометрические данные вместо паролей для подтверждения платежей. В то же время 92% работников банковской сферы также хотят адаптировать для этих целей биометрию.

Напомним, что еще в октябре 2015 года Mastercard предложила собственный комплекс решений для идентификации личности онлайн-покупателей. Технология MasterCard Identity Check уже доступна в 37 странах и позволяет подтверждать платежи, в том числе биометрическими способами.

Однако, в связи с новыми нормативными требованиями Евросоюза в сфере аутентификации, вступившими в силу в рамках платежной директивы PSD2, карточный гигант сообщает, что европейские банки должны предложить клиентам биометрическую опцию к апрелю 2019 года.

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