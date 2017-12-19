Популярный сервис приема платежей «Яндекс.Касса» предупредил своих клиентов о временной приостановке возможности проведения денежных операций через мобильные терминалы (mPOS). Как поясняется в рассылке сервиса, данная мера связана с введением процедуры санации в Промсвязьбанке, сообщает РБК.

«Все платежи через мобильные терминалы проводил Промсвязьбанк. В связи с заявлением ЦБ РФ о назначении временной администрации в этом банке платежи через mPOS пришлось отключить до получения от Промсвязьбанка гарантий об исполнении им своих обязательств», — говорится в тексте рассылки.

В пресс-службе Яндекс.Денег добавили, что платежная система параллельно работает над подключением мобильного эквайринга от другого банка. Это позволит в любом случае возобновить прием оплаты через мобильные терминалы, подчеркнули в компании, не уточнив пока никаких даже примерных сроков.

Пока же «Яндекс.Касса» рекомендует своим клиентам в качестве временной альтернативы выставлять счета из личного кабинета «Яндекс.Касса» на e-mail.

При этом на бизнесе Яндекс.Кассы ситуация с отключением mPos не скажется, заверили в пресс-службе Яндекс.Денег.

«Доля клиентов кассы, которые использовали для приема оплат mPos, по количеству и обороту была незначительной. Основная часть клиентов «Яндекс.Касса» использует для приема платежей онлайн-оплату на сайте. В случае с онлайн-эквайрингом у кассы несколько банков-партнеров, система работает стабильно», — сообщили в компании.

Напомним, ЦБ РФ объявил о санации Промсвязьбанка 15 декабря. Как объяснил регулятор, причинами такой меры стали кредитование собственников, некачественный капитал и избыточная санационная нагрузка.

UPD. Спустя несколько часов после выхода данной публикации, редакцию MoneyNews заверили в пресс-службе Яндекс.Денег, что прием платежей через мобильный эквайринг в Яндекс.Кассе восстановлен.

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