Компания Visa запускает звуковые, анимационные и тактильные опознаватели бренда. Уже совсем скоро об успешном завершении транзакций при оплате в интернете или в обычном магазине с помощью карты Visa пользователей будут уведомлять анимационной картинкой, звуковым сигналом или короткой вибрацией.

Как отмечается в пресс-релизе международной платежной системы, «Звук Visa» впервые можно будет услышать с началом глобальной рекламной кампании, приуроченной к открытию Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

«На протяжении уже 60 лет бренд Visa остается глобальным символом инноваций и быстрых и безопасных платежей. Девиз Visa «Везде, где вы стремитесь быть» приобретает для бренда особенное значение в контексте стремительного развития электронных платежей и торговли. В мире появляются все новые способы оплаты товаров и услуг, и внедрение сенсорных элементов бренда обеспечит потребителям дополнительный уровень уверенности, на который они рассчитывают, каждый раз используя карту Visa», — отметила глобальный директор Visa по маркетингу и коммуникациям Линн Биггар.

Исследования показывают, что для людей во всем мире бренд Visa ассоциируется с надежными и безопасными способами оплаты. По данным проведенного недавно для компании Visa опроса, порядка 71% респондентов cчитают интернет-сайт безопасным, если на нем присутствует логотип Visa, что в свою очередь повышает вероятность совершения транзакции. В цифровом мире, где число носимых подключенных устройств растет с каждым днем, сенсорный брендинг Visa призван вызывать у пользователей ту же степень уверенности в безопасности платежа, даже если традиционный графический логотип Visa отсутствует.

По данным опроса среди потребителей в восьми странах мира, 83% отметили, что звуковые сигналы или анимация оказывают положительное влияние на восприятие бренда Visa. 81% респондентов признался, что их отношение к торгово-сервисным предприятиям, использующим звуковые сигналы или анимацию, более позитивное. «Звук Visa», длящийся менее секунды, ассоциируется со скоростью платежа и удобством, а его применения в рекламе тактильных технологий дарит человеку позитивные эмоции.

С 2018 года элементы сенсорного брендинга Visa будут доступны разработчикам на платформе Visa Developer Platform, a также — в случае необходимости более глубокой интеграции — в рамках программы Visa Ready. Visa также готовит на предстоящий год пилотные программы с национальными поставщиками оборудования для торговых предприятий и точек продаж.

(Всего прочитано 15 раз, из них 1 посещений сегодня)