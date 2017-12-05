С конца 2017 – начала 2018 г. к платежной системе Alipay подключатся первые крупные продавцы продуктов питания – «Лента» и «Дикси». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора по развитию Alipay в России, странах СНГ и Ближнего Востока Богдана Задорожного.

«Дикси» начнет тестировать новую платежную систему уже в декабре, подтвердил представитель одноименной группы компаний Владимир Русанов. По результатам тестов с февраля 2018 г. ритейлер намерен тиражировать Alipay в магазинах «Виктория» и «Дикси» в Москве, добавил Задорожный.

Технологическим партнером проекты выступит компания «Моби деньги», сообщила замгендиректора по маркетингу и корпоративным коммуникациям этой компании Кристина Скуратовская. По ее словам, запуск планируется приурочить к китайскому Новому году, который будет праздноваться 16 февраля.

Напомним, Alipay, входящая в интернет-холдинг Alibaba Group, заработала в России летом 2017 г. и до сих пор ее принимали в основном магазины люксовых товаров. В числе первых систему подключили ЦУМ и ДЛТ, магазины ГУМа, Louis Vuitton, Christian Dior, Cartier и др.

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