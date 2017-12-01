Покупатели стали чаще пользоваться картами «Мир», в том числе для ежедневных мелких трат. За год средний чек по российским карточкам всех категорий снизился на 54%, до 780 рублей. Ежемесячный оборот по ним вырос на 8%, до 10,8 тыс. рублей. Такие данные приводятся в исследовании СМП-банка, проведенного по запросу газеты «Известия».

Тренд подтвердили в других кредитных организациях и в подконтрольной Центробанку Национальной системе платежных карт (НСПК). По мнению экспертов, в ближайшие два года тренд продолжится. Это обеспечит лидерство НСПК среди платежных систем в стране.

По СМП-банка, тренд по снижению размера среднего чека при росте объемов оборота наблюдается в сегменте как классических, так и премиальных карт «Мир». Так, у клиентов банка средний чек по обычным картам уменьшился на 21%, до 600 рублей, а ежемесячный оборот по ним вырос на 118,7%, до 7 тыс. рублей. Средний чек по премиальным картам упал на 60%, до 2,5 тыс. рублей, оборот по ним увеличился на 20,7%, до 35 тыс. рублей. Это говорит о том, что карта «Мир» «поселилась» в кошельках россиян.

«Сегодня «Мир» принимают повсеместно, и граждане стали оплачивать нацкартами практически все покупки, вплоть до самых мелких ежедневных трат — пакет молока, батон хлеба и т.д., — пояснила директор департамента платежных систем СМП-банка Елена Биндусова. — Большое количество таких небольших по сумме трансакций снижает средний чек. Кроме того, состоялся активный выход карт «Мир» в регионы, в том числе в рамках зарплатных проектов для частных компаний и бюджетных организаций».

Эксперты, опрошенные «Известиями», фиксируют рост интереса россиян к нацкартам. По словам начальника управления развития продуктов Бинбанка Алексея Охорзина, на первых порах клиенты использовали карты «Мир» большей частью для снятия наличных. По мере развития инфраструктуры и роста эмиссии люди всё чаще оплачивают картой «Мир» товары и услуги.

В пресс-службе Национальной системы платежных карт подтвердили, что снижение среднего чека и рост количества операций по картам можно назвать тенденцией. По данным системы, сегодня эмиссия «Мира» превысила 26 млн, что составляет почти 10% от количества всех выпущенных в России карт.

«Если в январе 2017 года по картам «Мир» было совершено 2,5 млн операций, из которых 26% приходилось на снятие наличных, то в октябре количество совершенных по «Миру» операций превысило 80 млн и снятие наличных составляет только 11,8% из них, а еще 88,2% совершаются в POS-терминалах», — рассказали в пресс-службе НСПК.

По данным ВЦИОМ, половина населения страны — 52% — поддерживает перевод выплат бюджетникам на карты «Мир», 34% — против. Еще год назад граждане в принципе не понимали, зачем им национальный «пластик» при наличии карт международных платежных систем. Соответственно, программы лояльности, кэшбэк, технологическая начинка «Мира» — транспортные и топливные приложения, 3D-Secure — дали ощутимый результат.

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