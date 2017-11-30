Бинбанк автоматически подключит карты к кэшбэк-сервису системы «Мир»
Бинбанк совместно с платежной системой «Мир» впервые на рынке реализовал процесс автоматического подключения карт к кешбэк-сервису.
Как передает Banki.ru, для получения возврата средств при совершении покупок и оплате услуг по картам «Мир», клиентам Бинбанка не придется проходить самостоятельную регистрацию на портале privetmir.ru. За них это сделают банк и платежная система.
Начисления кешбэка по картам «Мир» могут достигать 20% от суммы операции. Возврат средств происходит при оплате в кафе и ресторанах, магазинах бытовой техники, на автозаправках, в турагентствах, сервисах по продаже билетов, аптеках и других предприятиях, участвующих в проекте. Статус начислений держатель карты может отслеживать в мобильном или интернет-банке Бинбанка.
Бинбанк выпускает карты «Мир» совместно с Русским географическим обществом: оплачивая покупки с помощью карты «РГО Бинбанк». 20 октября 2017 года было объявлено о том, что в Москве и Московской области запущен полноценный кешбэк-сервис платежной системы «Мир».