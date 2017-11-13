Банк России упразднил платежную систему «Универсальная электронная карта» (ПС «УЭК»), а ее одноименная компания-оператор (АО «УЭК») с 13 ноября исключена из реестра операторов платежных систем. Об этом говорится на сайте регулятора.

Напомним, что АО «УЭК», учредителями которого изначально выступали Сбербанк, банки «Ак Барс» и «Уралсиб», создавалось под проект внедрения в России универсальных электронных карт. Планировалось, что карты будут использоваться гражданами для получения государственных услуг, в качестве платежного инструмента и даже документа, удостоверяющего личность. Согласно данным реестра, ПС «УЭК» имела статус национально значимой платежной системы.

Однако уже в январе 2017 года АО «УЭК» объявило о прекращении выпуска и выдачи универсальных карт, после того как соответствующее решение было принято на федеральном уровне и закреплено федеральным законом. Проект по выпуску универсальных электронных карт был закрыт.

В АО «УЭК» тогда уточняли, что компания реализует проекты в транспортной сфере и сфере ЖКХ, а также работает над биометрическими решениями. «Компания является инвестором проекта по безналичной оплате проезда в общественном транспорте Подмосковья «Стрелка», выступает оператором системы «Ладошки» — биометрической технологии оплаты питания в учебных заведениях. Кроме того, АО «УЭК» создает инфраструктуру для повышения прозрачности платежей и контроля оплаты услуг ЖКХ», — говорилось в январском релизе компании.

В августе этого года стало известно, что подконтрольная АО «УЭК» небанковская кредитная организация «Универсальная электронная карта» перерегистрировалась под другим наименованием, сообщает Banki.ru.

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