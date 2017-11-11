Платежная система PayPal запустила новый функционал, позволяющий людям объединять и отслеживать собственные расходы для групповых или личных некоммерческих целей.

В PayPal подчеркивают, что опция «Money Pool» не является платформой для краудфандинга. Она в принципе не предназначена для сбора средств на такие мероприятия, как продвижение продуктов или проектов с целью заработка. Организаторы при этом соглашаются не предлагать никаких льгот или вознаграждений взамен собираемых таким образом денежных взносов.

Изначально сервис будет доступен в 17 странах мира. Воспользоваться им можно будет по ссылке «Your Pools» внутри пользовательского аккаунта в системе PayPal.

Страницу «денежного пула» легко персонализировать, подробно описать планы предстоящих расходов и сроки финансирования конкретной цели. Так, например, вы можете стать организатором «пула» для совместной поездки с друзьями на отдых. После создания соответствующе страницы, ссылкой на нее вы можете поделиться с нужными вам друзьями в соцсетях или просто по электронной почте. Взносы в будущее совместное мероприятие ваших друзей могут быть как анонимными, так и публичными.

На видео ниже продемонстрирован примерный процесс того, как работает опция «Money Pool»

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