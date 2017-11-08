Национальны карты «Мир» защищены в соответствии с самыми высокими стандартами, существующими в платежной индустрии. Об этом в ходе горячей линии с читателями «Российской газеты» заявил глава НСПК (оператора карт платежной системы «Мир») Владимир Комлев.

«Наши системы защиты как минимум не хуже всего того, что есть на сегодняшний день в платежной индустрии, более того, они превосходят самые современные стандарты. Это касается и защиты самого платежного приложения на чипе, и защиты каналов передачи данных, и системы аутентификации и идентификации держателей карт», — сказал он.

Комлев отметил, что, несмотря на высокий уровень защиты, карты «Мир» пока что вынуждены преодолевать скептическое отношение россиян. «Приходится, к сожалению, сталкиваться с тем, что даже сотрудники банков подчас с недоверием относятся к российской платежной системе», — сообщил он.

С 1 июля 2017 года карты «Мир» в обязательном порядке выдаются новым клиентам бюджетной сферы. В течение года все бюджетники должны быть переведены на карту «Мир». Пенсионеры получат карты в плановом порядке, по мере истечения сроков действия карт, но не позднее 1 июля 2020 года, говорится в федеральном законе о национальной платежной системе.

Источник: ТАСС

(Всего прочитано 11 раз, из них 1 посещений сегодня)